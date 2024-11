6 sinais de que você pode estar se apaixonando e ainda não se deu conta

Se você se identificar com alguns deles, é bem possível que o amor esteja batendo na sua porta

Pedro Ribeiro - 02 de novembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Piacquadio)

Se toda a ideia de “estar apaixonado” ainda parece uma surpresa para você, fica tranquilo!

Às vezes, o coração prega peças e a gente só percebe quando já é tarde demais.

Será que você está sentindo aquele friozinho na barriga e não se deu conta?

Esse sentimento, na maioria das vezes, começa de um jeito bem discreto, quase camuflado, até que um dia você percebe que alguém especial já ocupa um lugar no seu coração.

1. Não para de pensar na pessoa especial

Bom, para começar, sem nem perceber, você começa a pensar nessa pessoa em momentos aleatórios.

É como se ela estivesse nas entrelinhas dos seus pensamentos, surgindo enquanto você trabalha, ou até mesmo ao ouvir uma música que lembra vocês dois.

Se isso acontece com frequência, é um sinal forte de que algo está diferente.

2. Coloca a felicidade dela em primeiro lugar

Quando você se pega tentando fazer essa pessoa sorrir ou perguntando como ela está, já é um sinal claro.

No fundo, você está priorizando o bem-estar dela, até mesmo se esforçando para abrir mão de alguma coisa, só para vê-la feliz.

3. Busca formas de compartilhar seu dia com ela

Aconteceu algo interessante no trabalho? Ou viu algo que te lembrou essa pessoa?

De repente, você se sente com vontade de contar todos os detalhes do seu dia, mesmo as coisas mais comuns, só para deixar ela um pouquinho mais próxima de você.

Esse é um sinal que deixa claro que você está apaixonado e quer que essa pessoa faça parte da sua vida.

4. Aquela leve ansiedade quando está perto dela

Esse é aquele famoso “frio na barriga”!

Se você sente um leve nervosismo, ou até mesmo ansiedade, antes de vê-la ou ao esperar por uma mensagem, pode ter certeza de que algo diferente está rolando.

Esse sentimento misto de expectativa e leve ansiedade é típico de quem está se apaixonando.

5. O humor muda perto dela

Já percebeu que o seu humor está mudando conforme as coisas vão acontecendo entre vocês?

Se o dia parece ganhar um brilho a mais com uma mensagem ou se você fica meio para baixo quando ela não está por perto, é um sinal de que essa pessoa tem um impacto emocional grande em você.

6. Planos para o futuro

Se você está apaixonado, com certeza passou por isso.

Sem perceber, você já começou a imaginar momentos futuros ao lado dela.

Pode ser uma viagem, uma festa ou mesmo um almoço de domingo na casa da sogra.

Se a ideia de planejar algo juntos já passou pela sua cabeça, é porque ela tem um espacinho importante na sua vida – e isso não acontece por acaso.

