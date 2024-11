Homem é levado para delegacia após entrar em loja e urinar em prateleira

Câmeras de segurança registraram o ato obsceno

Davi Galvão - 02 de novembro de 2024

Ação foi registrada pelas câmeras de segurança do local. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 39 anos, foi preso após entrar em uma loja de conveniência, urinar em uma prateleira e ainda ameaçar de morte os funcionários do estabelecimento, localizado no Setor Bueno, em Goiânia, neste sábado (02).

Conforme um dos trabalhadores do local, o suspeito, em aparente estado de embriaguez, estava com um comportamento alterado.

Imagens das câmeras de segurança mostram o indivíduo sentado em uma das mesas quando, de repente, se levanta e, aos tropeços, colide contra uma bancada.

Ele parece tentar abrir uma das embalagens quando, após alguns segundos, simplesmente coloca as mãos na calça, expõe o órgão genital e começa a urinar nos produtos.

Ao perceber o que estava ocorrendo, a funcionária que estava no caixa puxa o homem para longe da prateleira e aciona as autoridades, momento no qual ainda teria sido ameaçada, com o homem alegando que voltaria na conveniência para ‘acertar as contas’.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) conduziu o indivíduo até a delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de ameaça. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).