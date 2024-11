Jogo de futebol infantil termina com polícia após mãe de criança ofender técnico: “macaco”

Quando as autoridades chegaram ao local, a autora das ofensas já tinha ido embora

Davi Galvão - 02 de novembro de 2024

Ofensas teriam diso feitas ao decorrer do jogo. (Foto: Divulgação)

A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada após uma confusão durante um jogo de futebol infantil, no bairro Parque Industrial João Braz, em Goiânia, após a mãe de uma das crianças ofender um dos técnicos do time, com palavras racistas, na manhã deste sábado (02).

Conforme a vítima, que estava responsável por uma das equipes, a agressora, de 45 anos, cujo filho jogava no outro time o teria xingado de macacho ao longo de toda a partida.

Ao final do jogo, outros pais e torcedores também atestaram as ofensas, de modo com que o técnico procurou o organizador do evento para resolver a situação.

Assim, a agressora foi chamada e, ainda conforme relatos, teria confirmado que havia, de fato, ofendido o técnico com a injúria racial, na frente de todos.

Pouco tempo depois, o marido da mulher também teria chegado e o casal foi embora do local, antes da chegada da PM.

A vítima procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência a respeito do ocorrido. O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).