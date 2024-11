Últimos dias para inscrição em concurso público para todos os níveis e salários de até R$ 7,8 mil

Oportunidades são destinadas para todos os níveis de escolaridade e contam com carga horária de até 40h semanais

Thiago Alonso - 03 de novembro de 2024

Candidatos realizando provas de concurso público (Foto: Divulgação)

Está chegando ao fim o prazo para se inscrever no concurso público para a Prefeitura de Anicuns, município a 82 km de Goiânia. Ao todo, são ofertadas 135 vagas, com salários que chegam a R$ 7,8 mil.

As oportunidades são destinadas para profissionais dos níveis fundamental, médio, técnico e superior, e contam com carga horária de até 40 horas semanais.

Os interessados devem se inscrever até a próxima quarta-feira (06), por meio do site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP). É necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 70.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, que deve ser realizada no dia 15 de dezembro. Também serão aplicadas etapas extras com prova de títulos e prova prática para determinados cargos.

Confira todas as vagas disponíveis:

Agente de Combate às Endemias (03)

Assistente Administrativo (30)

Assistente de Ensino (01)

Assistente Social (03)

Auxiliar de Coletoria (02)

Auxiliar de Consultório Dentário (04)

Auxiliar de Creche/Ônibus (04)

Auxiliar de Mecânica (02)

Auxiliar de Serviços Administrativos (06)

Auxiliar de Serviços Gerais – Tipo II (10)

Biomédico (01)

Bioquímico(a) (01)

Borracheiro (01)

Coveiro (02)

Educador Físico (03)

Eletricista Automotivo (02)

Farmacêutico (01)

Fiscal de Tributos (02)

Fiscal de Vigilância Sanitária e Epidemiológica (01)

Fiscal do Meio Ambiente (02)

Fonoaudiólogo (01)

Guarda Noturno/Diurno (04)

Jardineiro (03)

Mecânico (01)

Motorista (06)

Nutricionista (01)

Odontólogo (02)

Operador de Máquinas Pesadas (07)

Pedreiro(a) (01)

Professor de Educação Básica I (12)

Psicólogo (02)

Psicopedagogo (02)

Técnico em Enfermagem (05)

Técnico em Higiene Dental (05)

Para mais informações, leia o edital.