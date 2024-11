Conheça a cidade que foi eleita a pior do Brasil para se viver

Estudo avalia contextos econômicos, sociais e ambientais de localidades do país

Gabriella Pinheiro - 04 de novembro de 2024

( Foto: DIvulgação/ Prefeitura Municipal) ( Foto: DIvulgação/ Prefeitura Municipal)

Uma ferramenta para avaliar a qualidade de vida nas cidades e que tem conquistado cada vez mais destaque é o Índice de Progresso Social (IPS), que avalia contextos econômicos, sociais e ambientais, além do bem-estar dos cidadãos. No levantamento, porém, um município se destacou negativamente e foi eleito o pior do Brasil para se viver.

Conforme o estudo, algumas das cidades que registraram as menores clasifficações em termos de qualidade de vida estão concentrada na região Norte do país.

Isso porque as localidades enfrentam maiores desafios que vão desde infraestrutura até a entrega de serviços básicos para aumentar o progresso social.

De acordo com o IPS, a cidade eleita a piro do Brasil para se viver é Uiramutã, em Roraima. O local possui um elevado percenutal de população índigena e aparece liderando a listagem.

Contudo, conforme salientado, a metodologia usada para o estudo não avalia, de forma explícita, os indicadores relacionados às populações indígenas.

Veja a lista:

Uiramutã (RR)

Alto Alegre (RR)

Trairão (PA)

Bannach (PA)

Jacareacanga (PA)

Cumaru do Norte (PA)

Pacajá (PA)

Uruará (PA)

Portel (PA)

Bonfim (RR

