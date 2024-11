Está acabando prazo para inscrição em concurso público no DF com salário de até R$ 11,7 mil

Oportunidades são para candidatos de nível médio e superior e abrangem diversas áreas

Gabriella Pinheiro - 04 de novembro de 2024

Prova de concurso público sendo aplicada. (Foto: Reprodução)

Termina nesta segunda-feira (04) o prazo para se inscrever no concurso público do Conselho Federal de Psicologia (CFP) com vagas para diversas áreas.

São 26 oportunidades disponíveis para início imediato, além de formação de cadastro de reserva, para candidatos de nível médio e superior, para atuação em Brasília.

As inscrições podem ser feitas de forma exclusivamente online por meio do site do Instituto Quadrix. O valor da taxa varia de R$ 60 até R$ 65.

Há vagas para os cargos de Técnico Administrativo/Administrativa (10 vagas); Técnico Administrativo/Suporte Técnico em Informática (1 vaga); Analista Técnico/Administrativo (3 vagas); Analista Técnico/Auditor Interno (1 vaga); Analista Técnico/Comunicação (3 vagas); Analista Técnico/Contabilidade (1 vaga); Analista Técnico/Psicologia (4 vagas); Analista Técnico/TI/Desenvolvimento (3 vagas); Analista Técnico/TI/Suporte (1 vaga); Analista Técnico/Licitações e Contratos.

A seleção acontece por meio de prova objetiva, prevista para acontecer nos dias 1º e 15 de dezembro. No caso dos cargos de nível superior, haverá prova discursiva e análise de títulos.

Os profissionais selecionados atuarão em uma jornada de 35 horas semanais e receberão uma remuneração que varia de R$ 6.622,57 a R$ 11.739,85, além de benefícios como vale refeição/alimentação de R$ 1.800,00, auxílio-saúde, assistência odontológica e auxílio-transporte.

Mais informações estão disponíveis no edital.