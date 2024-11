Grandes empresas abrem mais de 300 vagas de trabalho em Goiânia; veja como se inscrever

Candidatos devem levar documentos pessoais e comprovante de endereço para concorrer aos cargos

Augusto Araújo - 04 de novembro de 2024

Imagem ilustrativa de carteira de trabalho. (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil) Imagem ilustrativa de carteira de trabalho. (Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Nesta segunda-feira (04), grandes empresas anunciaram a abertura de mais de 350 vagas, por meio da Central Mais Empregos, do Governo de Goiás.

Uma delas é o McDonald’s, que disponibilizou 240 oportunidades para atendente de lanchonete, que não exigem experiência, apenas ensino fundamental completo.

Outra empresa foi o Supermercado Tatico, que oferece mais de 100 vagas, com e sem necessidade de experiência, que incluem benefícios além do salário.

O Grupo Pão de Açúcar também está com 18 vagas abertas em diferentes áreas, assim como a LCM Construções, com 25 cargos em aberto.

As entrevistas para o McDonald’s e o Supermercado Tatico já ocorrem nesta terça-feira (05), das 08h às 12h, na Central Mais Empregos, localizada na esquina da Avenida Araguaia com a Rua 15, no Setor Central de Goiânia.

Já para o Grupo Pão de Açúcar, será na quarta-feira (06), das 09h até 12h. Por fim, os interessados em trabalhar na LCM Construções devem comparecer na quinta-feira (07), entre 08h e 11h.

Os candidatos devem levar apenas documentos pessoais e comprovante de endereço.

Confira a seguir todas as vagas ofertadas:

McDonald’s

240 vagas de Atendente de Lanchonete, sem experiência.

Necessário apenas o Ensino Fundamental completo.

Supermercado Tatico

100 vagas para:

– ⁠Repositor de Mercadorias;

– ⁠Operador de Caixa;

– Fiscal de Loja;

– Fiscal de Caixa;

– ⁠Auxiliar de Carga e Descarga;

– ⁠Açougueiro;

– Auxiliar de Limpeza;

– Balconista, dentre outras.

Vagas com ou sem experiência. A empresa oferece salário fixo + benefícios.

Grupo Pão de Açúcar

18 vagas, sendo para:

– Fiscal de Prevenção e Perdas;

– ⁠Fiscal de Caixa;

– ⁠Padeiro;

– ⁠Operador de Caixa;

– ⁠Auxiliar de Cozinha;

– ⁠Cozinheiro;

– ⁠Açougueiro;

– ⁠Atendente de Loja (Operador E-Commerce).

Vagas com ou sem experiência. A empresa oferece salário fixo + benefícios.

LCM Construção e Comércio

25 vagas para Vendedor (vendas de imóveis).

Necessário apenas o ensino médio completo.