Morte de enfermeira do HEANA em gravíssimo acidente gera comoção nas redes sociais

Profissional da saúde, ela deixou para trás duas filhas e diversas amizades feitas no hospital

Samuel Leão - 04 de novembro de 2024

Enfermeira estava entre as ocupantes de um dos veículos envolvidos no acidente. (Foto: Reprodução)

Após se envolver em um acidente, ocorrido na GO-139, em Caldas Novas, a enfermeira Daiane de Oliveira Peixoto, que trabalhava no Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (HEANA), não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. O caso, ocorrido no domingo (03), gerou uma grande comoção nas redes sociais, com várias homenagens.

“Lembro que todos os dias a Day olhava para mim e falava: Bom dia Fabrício, e dava aquele sorriso, agora sei que não vou mais ouvir e meu coração dói de tristeza”, comentou um colega de trabalho.

Profissional da saúde, ela deixou duas filhas, além de diversas amizades feitas no hospital. O acidente aconteceu na altura do km 115, em uma curva, entre Caldas Novas e Piracanjuba. Ela trafegava em um Fiat Idea, que se chocou frontalmente contra um Honda Civic.

“Muito triste saber que uma colega de trabalho, de profissão, sofreu um grave acidente. Logo ela que lutava para salvar o amor de alguém, descanse em paz, Daizinha, sentiremos sua falta”, expressou outro internauta e amigo da vítima.

“Até ontem estávamos juntas, hoje você já se foi. Descanse nos braços do Senhor, Dai, você vai fazer muita falta”, relatou uma colega, seguido por outra, que falou em nome da equipe: “Que Deus conforte os corações dos familiares. Nós, colegas de trabalho do HEANA, estamos com nossos corações partidos.

Em tempo

Três mulheres e um homem ocupavam o Fiat Idea, dentre elas a enfermeira, enquanto dois casais trafegavam em um Honda Civic – carro no qual estava a jovem Gabriela Afonso Rodrigues, de 21 anos, que faleceu no local do acidente.

Duas das vítimas precisaram ser desencarceradas para sair dos veículos, e todos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda no local. A maioria foi transferida para unidades de saúde.

Vítimas chegaram a ser transportadas por um helicóptero, com o intuito de agilizar a prestação do atendimento especializado aos feridos.

A colisão aconteceu por volta das 08h20 da manhã, de modo que o Corpo de Bombeiros agiu ativamente na ocorrência.