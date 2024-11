O truque para tirar pelos de roupa na máquina de lavar (é mais fácil do que se imagina)

Poucos sabem, mas é possível remover os resíduos durante a lavagem das peças

Ruan Monyel - 04 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Se Vira nos 50 – Receitas e Dicas)

A máquina de lavar é um eletrodoméstico que facilita muito o trabalho doméstico, mas seu grande “defeito” é não conseguir tirar os pelos das roupas.

Embora a lavagem seja bem feita, com o uso, alguns resíduos acabam se acumulando no equipamento e ficam presos nas roupas.

Mas poucos sabem que existe um jeito simples de tirar pelos de qualquer tecido, e o melhor: esse processo é feito no próprio eletrodoméstico.

Quem nunca terminou de lavar um cesto inteiro de roupas e, só depois de as peças secas, descobriu que elas saíram da máquina cobertas de pelos, não é mesmo?

Sejam pelos de animais, fiapos de outros tecidos ou resíduos da própria máquina, eles acabam grudando nas roupas e nada parece removê-los.

Mas, felizmente, existe um truque simples e eficaz para evitar que os pelos fiquem nos tecidos, e para isso, você só vai precisar de um produto extremamente barato.

A dica, compartilhada através de um canal no YouTube (Se Vira Nos 50 – Receitas e Dicas), vai melhorar a eficácia da máquina de lavar.

Basicamente, assim que colocar as roupas para lavar na máquina, basta colocar uma esponja junto com as peças durante a higienização.

Embora pareça loucura, o material abrasivo e absorvente da esponja funciona como um filtro, captando todos os resíduos durante a lavagem.

Assim, suas roupas ficam mais limpas e você não precisará comprar produtos caros para tirar pelos dos tecidos. Assista ao vídeo:

