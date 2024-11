Volume de chuva aumenta, mas muda de região em Goiás: veja cidades afetadas

Cimehgo ainda alerta sobre a possibilidade da formação de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas

Thiago Alonso - 04 de novembro de 2024

Chuvas causaram alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil) Chuvas causaram alagamentos em vários pontos. (Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Após um fim de semana chuvoso, os próximos dias em Goiás não devem fugir do padrão, com quedas d’água ainda mais intensas, como apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, as chuvas, que no período anterior atingiram a região Norte do estado, devem percorrer, a partir desta terça-feira (05), localidades no Leste goiano.

Cidades como Cristalina e Catalão devem apresentar precipitações de 25 mm, assim como Três Ranchos, Cumari e Davinópolis, onde o volume deve ser o mesmo.

Nestes locais, o Cimehgo ainda alertou sobre a possibilidade da formação de tempestades, acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas.

Já nos municípios de Porangatu, Ceres, Araguapaz e Aruanã, as chuvas serão menos intensas, com uma previsão de apenas 10,0 mm, mesma medição para Cocalzinho de Goiás e Firminópolis.

O menor índice apontado pela meteorologia foi identificado em Flores de Goiás, na região Noroeste do estado, onde as quedas d’água não devem ultrapassar 7 mm.

Em Anápolis, a previsão é de precipitações medianas, na casa dos 12 mm, com pancadas em localizações isoladas.

Já em Goiânia, as chuvas prometem ser um pouco mais volumosas, com uma média de 15 mm e variação de nebulosidade.