Câmeras mostram momento em que jovem é agredido por 4 homens após sair do trabalho

Devido aos golpes, vítima chega a cair no chão enquanto homens continuam com agressões

Gabriella Pinheiro - 05 de novembro de 2024

Homens agridem vítima que retornava do trabalho. (Foto: Reprodução) Homens agridem vítima que retornava do trabalho. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 23 anos, foi brutalmente agredido por quatro homens enquanto caminhava para chegar até a residência. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (04), em Goianésia.

O crime ocorreu em torno de 22h, quando a vítima estava se deslocando pelo Residencial Mariana Park, após sair do supermercado onde trabalha, quando foi abordado por 4 homens, que trafegavam em duas motos.

Logo em seguida, um deles desceu e começou a xingá-lo, sendo acompanhado pelos outros três que foram na direção da vítima. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.

Nas imagens, é possível ver quando os suspeitos iniciaram as agressões, dando diversos chutes e murros, fazendo com que a vítima caísse no chão. Eles deixaram o local e a Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

Questionado, ele afirmou que tinha visto dois dos suspeitos no sábado (02) enquanto estava no trabalho e que, na data, um deles teria dito: “você tá me tirando, toma cuidado na rua, faz tempo que tô puxando sua fixa ali de longe”.

Outro suspeito ainda teria afirmado: “toma cuidado com esse bicho que ele já matou gente, tá aqui fugido”. A vítima, porém, nega ter tido algum desentendimento com eles e que não os conhecia até então.

O caso foi registrado pela Polícia Civil (PC) e o caso deve ser investigado.