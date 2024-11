Goiânia, Anápolis e outras cidades recebem feirão de empregos com 10 mil vagas

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, promoverá, na próxima quinta-feira (07), mais uma edição do Feirão de Empregos , que oferecerá cerca de 10 mil oportunidades no mercado de trabalho. O evento começa às 08h, no Cotec Sebastião Siqueira, localizado no Setor Parque Amazônia, em Goiânia.

Serão realizadas entrevistas com possibilidade de contratação imediata, além de oficinas, serviços de saúde e beleza, e também o encaminhamento para vagas por meio do aplicativo Minha Vaga.

Dividido em duas etapas, o feirão percorrerá 16 cidades do estado. A primeira fase ocorre de 07 a 09 de novembro em oito municípios, incluindo a capital, com atividades nas unidades Cotec do Setor Parque Amazônia e do Residencial Real Conquista.

Outras cidades que receberão o evento nesta fase são Ceres, Porangatu, Jaraguá, Goiatuba, Cristalina, Uruana e Goianésia, onde as ações serão realizadas nas sedes locais do Cotec.