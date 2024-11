No ranking das maiores farmacêuticas do Brasil, Geolab completa 25 anos de história e comemora

Estabelecida no DAIA, em Anápolis, empresa atua no segmento de genéricos, similares, OTC’s, fitoterápicos e medicamentos hospitalares

05 de novembro de 2024

Indústria comemora 25 anos de história. (Foto: Reprodução)

A Geolab, indústria farmacêutica fundada em 1999, completa 25 anos de uma história marcada pela dedicação e pelo trabalho de inúmeras mãos que tornaram possível a realização de um sonho.​

Foi em 1950 que a família Hajjar deixou a Síria e trouxe ao Brasil um espírito desbravador e empreendedor, estabelecendo-se em Anápolis e contribuindo diretamente para o desenvolvimento do interior do país. Esse legado familiar, movido pela coragem e pela busca de novas oportunidades, deu origem, anos depois, à Geolab.​

Mais do que máquinas e tecnologias, a Geolab se construiu sobre a força das pessoas: colaboradores que dedicaram suas carreiras, parceiros que apostaram nessa jornada e uma comunidade que acolheu e incentivou cada passo da empresa.​

Ao longo desses anos, o time Geolab cresceu com novas ideias, talentos e a coragem de inovar, sempre pautado no propósito de levar saúde e bem-estar a cada cliente. Em cada produto, há a marca de um trabalho comprometido e o carinho de quem cuida, diariamente, para transformar sonhos em realidade.​

Hoje, com mais de 2.000 colaboradores e presença em todos os estados do Brasil, a Geolab é símbolo de excelência, ocupando a 10ª posição entre as maiores corporações na produção de medicamentos do país e presente em praticamente todos os pontos de venda do Brasil (cerca de 93.000 farmácias). A empresa cresceu sem perder a essência de seus valores, perpetuando, dia após dia, um DNA construído com dedicação, inovação e respeito à saúde de todos.​

Este é, sem dúvida, um sonho que deu certo – e que continuará a inspirar.