OS João Paulo II afirma que tem valor milionário para receber por gestão do Alfredo Abrahão; Prefeitura nega

Montante inclui procedimentos e tempo de contrato entre as partes

Pedro Hara - 05 de novembro de 2024

Fachada do Hospital Municipal Alfredo Abrahão, em Anápolis. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Mesmo após deixar a gestão do Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), a Organização Social (OS) João Paulo II alega que tem valores a receber da Prefeitura de Anápolis,

Fontes contaram à Rápidas que a Administração Municipal tem uma dívida com a OS de R$ 33 milhões, incluso valores de procedimentos e tempo de contrato.

Deste total, apenas R$ 5 milhões foram quitados, restando o pagamento de R$ 28 milhões.

Rápidas entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis, que negou a dívida.

Em nota enviada à coluna, a Administração Municipal alega que todos os débitos foram pagos logo após a saída da OS da gestão do HMAA.

Também foi ressaltado que não há nenhum pedido protocolado na Controladoria-Geral do Município para o recebimento de valores.

Leia na íntegra a nota da Prefeitura de Anápolis

A Prefeitura de Anápolis informa que não há dívidas com a OS em questão. Todos os valores foram integralmente quitados logo após a saída da OS da gestão do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. Vale ressaltar que não há nenhum pedido protocolado na Controladoria-Geral do Município para o recebimento de quaisquer valores.

Relembre a relação entre a OS João Paulo II e a Administração Municipal

Em outubro de 2021, a João Paulo II foi selecionada pela Prefeitura de Anápolis para administrar o Alfredo Abrahão, inaugurado no mês seguinte, onde antes funcionava o Cais Progresso.

O contrato entre as partes só foi encerrado em setembro deste ano, quando o prefeito Roberto Naves (Republicanos), anunciou que a nova responsável pela gestão seria a Fundação Universitária Evangélica (Funev).