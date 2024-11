Veja como eram 6 alimentos antes de serem modificados pelo homem

Antes de saborear alguns alimentos hoje tão gostosos, suculentos e docinhos, lembre-se que no passado eles não eram assim

Magno Oliver - 06 de novembro de 2024

(Imagem: Ilustração/ Captura de Tela/Youtube/Canal Você Sabia?)

Assim como tudo nessa vida evolui, os alimentos também passaram por algumas mudanças estruturais e até de sabor.

Veja como eram 6 alimentos antes de serem modificados pelo homem

1. Morango

Os morangos de hoje em dia não são como os de antigamente. A versão original da fruta é considerada mais doce, carnuda e consistente que a atual. Por ser muito pequeno e pouco resistente a pragas, cientistas tiveram que dar uma modificada na estrutura da fruta.

2. Pepinos

Existe um antes e depois dos pepinos que muita gente não acreditaria se vivenciasse as fases de evolução do alimento. Assim, eles eram redondos, cheios de espinhos, pequenos e com sementes muito grandes na parte interior. Os pepinos originais não eram nem comestíveis. Graças à manipulação em laboratório eles são da forma bem apresentável e comestíveis como hoje.

3. Banana

Antes de ser essa fruta docinha, mole e saborosa de comer, antes era cheia de sementes, de textura rígida e precisava ser cozida para o consumo humano. A banana prata, por exemplo, é a combinação de 3 espécies em laboratório. Um problema das gerações atuais de bananas é que elas são muito suscetíveis a pragas.

4. Melancia

Se você vivesse no século 17 iria passar muita raiva e desgosto ao comer uma melancia. Assim, na época, essa fruta era bem pior que a dos dias atuais. Ela tinha mais sementes ainda e muito menos polpa para gerar suco. Hoje, graças ao melhoramento em laboratório, já temos até versões da melancia sem sementes.

5. Pêssegos

Em época de festas de fim de ano, o pêssego é uma das frutas mais consumidas na mesa dos brasileiros. Os pêssegos de antigamente eram pequenos como uma cereja e a semente era muito maior que a semente das atuais versões. Assim, o caroço ocupava mais de 30% da fruta, enquanto que atualmente ela ocupa apenas 10% do interior do fruto.

6. Milho

Por fim, eis um alimento que vem passando por modificações há cerca de 9 mil anos. O milho, originalmente, era pequeno, fino e muito seco. Era muito impróprio para consumo. As versão atuais possuem cerca de 3x mais açúcar que as anteriores. A textura também teve melhoras significativas.

