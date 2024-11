Jovem morre na hora após dirigir embrigado e bater contra carreta estacionada

Conforme testemunha, vítima estaria bebendo em bar, quando decidiu trafegar no veículo

Gabriella Pinheiro - 07 de novembro de 2024

Motociclista morre durante grave acidente, em Goiás. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 25 anos, morreu após colidir contra uma carreta semirreboque enquanto trafegava supostamente embriagado. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (07), em Piranhas.

Em torno de 02h, conforme relato de testemunhas, o jovem estaria consumindo bebidas alcoólicas em um bar, localizado na Avenida Brasil Central, no Setor Casego.

Quase no momento de fechamento do estabelecimento, ele pegou a motocicleta e saiu, retornando pela via momentos depois em alta velocidade, com as mãos no guidão e pernas sobre o tanque, as apoiando na seta.

Segundos depois, ele acabou colidindo contra uma carreta de semirreboque que estava estacionada na via, no mesmo sentido. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e atestou o óbito. A Polícia Civil (PC) esteve no local.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para realização de perícia e recolhimento do corpo.