Homem que matou ex-companheira com tiro nas costas é preso na Grande Goiânia

Suspeito fugiu após cometer o crime, onde também tentou matar o novo namorado da vítima

Thiago Alonso - 03 de abril de 2025

Preso suspeito de matar Bruna Raimunda dos Santos Oliveira. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite desta quarta-feira (02), um homem suspeito de matar Bruna Raimunda dos Santos Oliveira após invadir a casa dela, no município de Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia.

Ele foi localizado por meio de uma ação conjunta entre a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Trindade, o 49º Batalhão da Polícia Militar (PM) e a Agência Regional de Inteligência do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CRPM).

Diligências apontaram que o homem estava escondido em Goianira, há 54 km do local do crime, no extremo-oposto da capital, levando os militares até o local.

Em tempo

O crime ocorreu na última segunda-feira (31), quando o homem invadiu da ex-companheira, de 31 anos, enquanto ela e o atual namorado, de 29 anos, já estavam dormindo.

Em certo momento, a energia elétrica da residência caiu, levando Bruna a investigar a situação, instante em que percebeu que o suspeito que havia provocado o desligamento.

O suposto criminoso então teria disparado contra as costas da vítima, além de também tentar balear o namorado dela, levando os dois a se esconderem em partes diferentes da casa.

Apesar das tentativas, não foi suficiente para despistar o homem, que encontrou a mulher escondida dentro do banheiro, efetuando novos tiros, fugindo em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a se dirigir ao endereço, mas Bruna já sem encontrava sem vida. O namorado dela, por sua vez, foi resgatado pelos socorristas.

