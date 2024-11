Completando 59 anos de história, Constat prepara mega evento neste sábado (09), com direito a churrasco e promoções incríveis

Empresa consolidada em Anápolis disponibilizou ofertas para todo o mês de novembro; confira vídeo

Publieditorial - 08 de novembro de 2024

Constat, unidade da Avenida Pedro Ludovico. (Foto: Divulgação)

A loja mais experiente no ramo de materiais de construção, a Constat, comemora 59 anos neste próximo sábado (09) e a festa promete parar a cidade.

Ao Portal 6, a direção da empresa explicou que as ofertas e promoções jamais vistas já estão acontecendo nas unidades do Parque das Nações e do Centro de Anápolis.

E não para por aí! No sábado acontecerá um mega churrasco especial, em comemoração ao evento, e clientes poderão aproveitar bastante.

Produtos como argamassa, pisos, painéis de leds, janelas de metais, cabos e muito mais estão saindo por um preço muito acessível. Veja o vídeo!

A Constat

A história da empresa iniciou em 1965 mas teve uma reviravolta em 1998 quando foi adquirida por Valdeci Coimbra, que antes possuía uma pequena loja de materiais para construção em sociedade com o irmão.

Desfeita a sociedade em 1998, ele ampliou seu negocio para duas lojas predominando o nome Constat em ambas .

A empresa apostou na cidade de Anápolis. Isso porque o proprietário sempre enxergou se tratar de uma cidade em constante crescimento, conforme mostra os números do censo de 2019, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sendo de 430 mil habitantes.

Constitui-se o terceiro maior município do estado de Goiás em população, e a segunda maior força econômica, com um PIB de mais de R$13.301.496,00 verificado no ano de 2015.