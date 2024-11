Goiás tem 3 municípios em ranking das grandes cidades com mais qualidade de vida no Brasil

Ranking avaliou índices como educação, saúde, segurança e saneamento básico em localidades com mais de 273 mil habitantes

Thiago Alonso - 08 de novembro de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Mostrando para o que veio, os municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis figuraram positivamente na lista das 100 maiores cidades brasileiras (com população acima de 273,5 mil habitantes) com mais qualidade de vida do Brasil.

O ranking, que avaliou índices como educação, saúde, segurança e saneamento básico, registrou o desempenho por meio de pontuações entre um e zero.

Foi com esses fatores que Goiânia apareceu na 27ª posição, marcando 0,663, sendo a 5ª capital mais bem colocada, atrás somente de Curitiba (PR) com 0,718; Belo Horizonte (MG), com 0,696; Vitória (ES), com 0,683; e Florianópolis (SC), com 0,682.

Além da “Terra do Sertanejo”, outras localidades goianas também marcaram presença, como Anápolis, que pontuou 0,585, ficando na 59ª colocação, à frente de sedes executivas municipais, como Recife (PE) e João Pessoa (PB).

A segunda maior cidade do estado também figurou na lista, marcando 0,553 pontos. Aparecida de Goiânia ficou na 76ª posição, superando Juazeiro do Norte (CE), que pontuou 0,552, Salvador (BA), com 0,545, e Cariacica (ES), com 0,541.

O levantamento

Comandado pela empresa de consultoria Macroplam, a 6ª edição da série Desafios da Gestão Municipal analisou as 100 maiores cidades do país, responsáveis por 44,2% de tudo o que é produzido no Brasil.

Na publicação de 2024, foram criados cinco novos painéis, que abordaram temas que podem auxiliar na atuação estratégica da próxima administração municipal, sendo eles: população, vocações, empregos e renda, planejamento e gestão, conectividade e sustentabilidade ambiental.