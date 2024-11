Pedestre é levado ao Heana com múltiplas fraturas expostas após ser atropelado por caminhão

Samu foi acionado no local e prestou os primeiros socorros, realizando a entubação na unidade móvel

Thiago Alonso - 08 de novembro de 2024

Fachada do HEANA, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Um pedestre ficou em estado gravíssimo após ser atropelado por um caminhão na BR-153, nesta sexta-feira (08), em Anápolis.

O homem andava pela via, na altura do bairro Vila Jaiara, região Norte do município, quando o veículo o atingiu.

Com o impacto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorrendo a vítima, que apresentava múltiplas fraturas expostas.

Diante disso, os socorristas o encaminharam às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde o homem precisou ser entubado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

