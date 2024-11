Noite de farra termina com jovens “capotados” no meio de rua em Anápolis

Situação foi registrada por motorista de aplicativo que passava no local

Beatriz Bueno - 09 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Na madrugada deste sábado (09), dois jovens foram encontrados em uma cena curiosa no bairro Calixtolândia, em Anápolis. Um vídeo gravado por um motorista de aplicativo mostra um dos rapazes deitado sobre o capô de um carro, enquanto o outro dorme ao lado do veículo, caído no chão.

A situação chamou atenção de quem passava pela região, parecendo o resultado de uma madrugada marcada pelo consumo excessivo de álcool.

O condutor que registrou o momento contou que, ao sair de casa por volta das 05h40, avistou os dois jovens tentando abrir a porta do carro.

Em seguida, um deles caiu no chão, e o outro se debruçou sobre o capô, onde aparentemente adormeceu.

Não foi possível confirmar se o carro pertencia aos jovens, e até o momento, não há informações sobre o paradeiro deles ou sobre o desfecho da situação.