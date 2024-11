Placa chama atenção de motoristas em Goiânia, mas só quem é inteligente vai entender o porquê

Aviso só poderá ser compreendido por aqueles bem antenados na cultura geek

Davi Galvão - 09 de novembro de 2024

Placa chamou a atenção de motoristas na capital. (Foto: Augusto Araujo)

Um aviso, na traseira de um carro e bastante criativo vem chamando a atenção dos motoristas de Goiânia, especialmente daqueles mais familiarizados com a cultura geek.

No registro, feito pelo Portal 6, é possível ver os dizeres fixados pelo proprietário de um Honda HR-V, sinalizando que, no veículo, também estava um neném.

Mas em vez de simplesmente colocar um dos tradicionais “bebê a bordo”, o motorista resolveu usar a Força e a criatividade na hora de elaborar o aviso.

Assim, a frase escolhida foi “Padawan on board”, ou “Padawan a bordo”, em referência a saga de livros, jogos e filmes de Star Wars, pois, na ficção, o termo se refere aos jovens aprendizes (crianças) que treinam para se tornarem Jedis.

Ainda é possível ver a figura do Darth Vader, um dos principais antagonistas do universo em questão, segurando um balão com um bebê.