Conheça a única cidade brasileira que começa com a letra K e o significado do nome dado a ela

Município possui pouco mais de 4 mil habitantes e a simplicidade da vida interiorana encanta os visitantes

Anna Júlia Steckelberg - 10 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/ Câmara Municipal de Kaloré)

No vasto mapa brasileiro, existe apenas uma cidade cujo nome começa com a letra K: Kaloré, um pequeno município do interior do Paraná.

Localizada a cerca de 370 km de Curitiba, Kaloré foi fundada em 1961 e é parte da região norte-central do estado, conhecida por seu forte vínculo com o agronegócio e por suas belezas naturais que atraem visitantes em busca de tranquilidade e contato com a natureza.

Com pouco mais de 4 mil habitantes, Kaloré tem uma história ligada à agricultura, especialmente ao cultivo de café e de outras culturas que, ao longo das décadas, foram transformando a paisagem e a economia locais.

Pequena e acolhedora, a cidade preserva a cultura do interior paranaense, onde festas regionais, tradições familiares e costumes de gerações seguem vivos.

O nome Kaloré vem do tupi-guarani e significa “sol ardente” ou “calor forte”, uma alusão direta ao clima quente e ensolarado que predomina na cidade, especialmente no verão.

Essa característica climática não só inspirou o nome do município, como também é um elemento presente no dia a dia dos moradores, que se adaptaram ao calor da região.

Além de sua particularidade linguística e cultural, Kaloré também se destaca por ser uma das cidades do Paraná que oferece qualidade de vida em meio a uma atmosfera rural.

É o tipo de local onde as famílias conhecem seus vizinhos, e a simplicidade da vida interiorana encanta os visitantes.

Assim, Kaloré é mais do que apenas um nome único no Brasil; é um município com identidade própria, que combina história, natureza e um toque de exclusividade no cenário nacional.