Conheça lugar escondido em Goiânia que serviu de palco para clipe de Gusttavo Lima

Ambiente típico do Velho Oeste impressiona quem o visita e tem dado o que falar

Gabriella Pinheiro - 10 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução)

Um espaço escondido no interior de Goiânia encanta os visitantes pelo aspecto típico do “Velho Oeste”. A beleza foi tanta que impressionou até mesmo o cantor Gusttavo Lima que chegou a gravar o DVD “Embaixador The Legacy” no local.

Localizada na Rua MP 12, no Residencial Mar Del Plata, a 10 km do coração da capital, a Villa Cavalcare é um espaço de eventos ideal para quem busca mais proximidade com a natureza.

O ambiente é composto por salão principal, espaço verde para cerimônias ao ar livre (que é anexo ao primeiro), capela e conta com mobiliário rústico em madeira, além de deck e espelho d’água.

Ainda, é possível locar individualmente um quiosque anexado aos dois espaços e que serve de apoio para eventos de grande porte.

Para quem quer algo mais sofisticado, o local ainda possui um espaço gourmet, que acomoda até 30 pessoas, e fica locado diferente do espaço principal, em uma área verde de impressionar.

O ambiente também possui estacionamentos amplos, seguros e privativos e uma equipe capacitada e logística eficiente para atender cada detalhe do evento.

Vale salientar que além de servir como um espaço de eventos, a Villa também realiza competições de esportes e competições de equestres