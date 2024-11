Motoristas de aplicativo precisam trabalhar 4h por dia apenas para pagar aluguel do veículo

Portal 6 realizou uma consulta junto às principais locadoras e conversou com profissionais que alugam carros para trabalhar como motorista

Paulo Roberto Belém - 11 de novembro de 2024

Motorista aceitando corrida em app de mobilidade (Foto: Reprodução)

Uma consulta realizada pelo Portal 6 junto às principais empresas que locam veículos na modalidade motorista de aplicativo apontou que o preço médio da locação mensal de um modelo básico em Goiás está custando R$ 2.500.

À reportagem, o motorista de aplicativo Matheus Almeida, que presta serviço para as plataformas Uber e 99 em Anápolis, contou o que está tendo de fazer para, além de pagar o aluguel do veículo, ter rendimentos que paguem as contas do mês.

“Só para o aluguel, tenho que trabalhar quatro horas do dia. Isso, quando eu tenho a média de R$ 30 ganhos por hora trabalhada. Todos os dias, sem falhar, porque do aluguel a gente não tem folga”, revelou.

O prestador de serviço ainda diz que tem que contar com a sorte por estar exposto ao trânsito de uma cidade, percorrendo cerca de 200 quilômetros diários.

“A gente procura andar certinho, respeitando as regrinhas e torcendo para não estragar o carro”, explicou.

Isso porque, segundo o motorista, quando ocorrem danos ao veículo locado, o locatário precisa arcar com o valor do reparo de forma mais célere.

“Se o carro fosse meu, por exemplo, eu deixaria para arrumar aquele arranhãozinho em outra oportunidade”, detalhou.

Sendo assim, ele conta o que faz para ter uma renda que o mantenha nas plataformas. “Tenho trabalhado oito horas por dia. Desse modo, metade do meu trabalho é só para pagar a despesa do veículo”.

“Tem de estar animado”, disse, por fim, o motorista.