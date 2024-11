Saiba quanto custou cada voto para vereador em Anápolis

Resultado foi obtido a partir do valor gasto pelos 23 eleitos e o total de votos recebidos por eles

Pedro Hara - 11 de novembro de 2024

Plenário da Câmara de Anápolis. (Foto: Divulgação)

Com informações do DivulgaCand e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rápidas apurou que cada voto para vereador em Anápolis custou R$ 28,84.

O resultado foi obtido a partir do valor de R$ 1,6 milhão em gastos declarados pelos 23 eleitos e pelos 58,5 mil eleitores que optaram por eles.

Na parte superior da lista está Cleide Hilário (Republicanos), que teve o maior custo. Foram gastos R$ 203,5 mil para 1.918 votos recebidos, um custo de R$ 106,10 por voto.

Em seguida veio Seliane da SOS (MDB), com R$ 155,8 mil investidos na campanha e 2.030 votos, cada um custando R$ 76,76.

Por fim, quem fecha o top-3 é João da Luz (Cidadania), com R$ 156 mil gastos na campanha e 2.068 votos, um custo de R$ 75,43.

Por outro lado, a campanha com o menor custo por voto recebido foi a de Reamilton do Autismo (Podemos), onde cada voto teve o valor de R$ 4,72.

Quem também ficou abaixo dos R$ 10 foi Divino Antônio Santa Cruz (PSD), com custo de R$ 7,42, e Cabo Fred Caixeta (PRTB), com um custo de R$ 8,60.

Confira quanto custou cada voto por vereador eleito