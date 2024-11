Clientes do Nubank podem ter a prisão decretada por se aproveitarem de brecha no sistema

Situação foi decorrente de uma oscilação temporária, que gerou transações irregulares

Gabriella Pinheiro - 12 de novembro de 2024

(Imagem: Reprodução)

Uma brecha ocorrida no sistema na madrugada da última sexta-feira (08) permitiu com que alguns clientes do Nubank pudessem realizar saques em caixas no Banco 24 Horas, mesmo sem saldo disponível. A falha, porém, pode vir acumulada de uma grave consequência e resultar em prisão.

De acordo com a instituição, a ação foi decorrente de uma oscilação temporária, que gerou transações irregulares que, em alguns casos, ultrapassam R$ 4 mil. Até o momento, porém, o banco não especificou publicamente quais ações serão realizadas para reaver os valores.

Em entrevista ao Uol, a advogada Beatriz Alaia Colin alegou que os clientes que realizaram saques indevidamente podem enfrentar responsabilidades criminais. No entanto, é possível realizar um acordo com o Ministério Público caso ele reconheça o erro e devolva o valor.

Alguns especialistas ainda afirmam que o caso pode se enquadrar como furto, conforme o artigo 155 do Código Penal, que prevê penas de até 4 anos de reclusão.

Em nota, a Nubank alegou que a situação já foi normalizada e que está analisando o processo de avaliação das medidas que devem ser adotadas.

Já o Banco 24Horas afirmou que é de responsabilidade das instituições financeiras parceiras as autorizações das transações.

