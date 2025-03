6 utilidades pouco conhecidas da bolinha do desodorante

Ela vai muito além de só proteger do suor e odor nas axilas

Magno Oliver - 20 de março de 2025

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Simples Assim)

O desodorante é um item essencial no cotidiano e a bolinha que vai dentro da embalagem dele é mais útil do que a gente imagina.

Ela possui utilidades que pouca gente conhecia. Confira algumas delas:

1. Brinquedo para gatos

A bolinha interna do desodorante é ótima e funciona bem como brinquedinho para gatos se divertirem.

Assim, é preciso lavar bem a bolinha, fazer pequenos furos e colocar ração dentro. Dessa forma, o gato vai deitar e rolar tentando tirar a comida, estimulando a atividade física.

2. Massageador facial

Você vai remover a bolinha do frasco de desodorante e colocar creme facial na embalagem.

Com isso, a bolinha vai deslizar suavemente na pele, ajudando a ativar a circulação sanguínea. Basta colocar no rosto e fazer movimentos circulares por ele todo.

3. Removedor de fiapos

A bolinha de desodorante também é perfeita para remover fiapos das peças de roupas com facilidade.

Depois de remover o restante do desodorante de dentro da embalagem, passe a bolinha seca sobre as roupas com fiapos para removê-los com facilidade. O atrito ajuda a soltar os pelos presos nas fibras do tecido.

4. Esfoliante natural caseiro

A bolinha do desodorante também é ideal para ajudar em skincare. Você vai encher um frasco vazio do desodorante com óleo corporal e açúcar, e usar a bolinha como aplicador na pele.

Esse esfoliante caseiro ajuda a remover células mortas suavemente da pele e do corpo inteiro.

5. Remover manchas de roupas

Também é possível remover manchas de roupas com a bolinha do desodorante.

Assim, você vai encher o frasco com água e sabão líquido, depois aplicar com a bolinha diretamente na mancha. O atrito ajuda a higienizar e também remover as sujeiras impregnadas de forma mais rápida.

6. Massageador para tensão muscular

A bolinha do desodorante também é uma aliada que pode ser usada para aliviar vários pontos de tensão nos ombros, costas e pescoço.

Para isso, basta passar um óleo massageador na área, pressioná-la sobre a região dolorida e fazer movimentos circulares.

