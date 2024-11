Jovem que esfaqueou a própria filha, de apenas 9 meses, é preso em Goiás

Bebê foi encaminhada ao hospital e se encontra em estado de saúde gravíssimo

Augusto Araújo - 12 de novembro de 2024

Wesley Ferreira Araújo foi preso pela Polícia Civil (PC) após esfaquear a própria filha bebê. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu Wesley Ferreira Araújo, jovem que esfaqueou a própria filha, de apenas 09 meses de idade, em Flores de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF). O suspeito, de 25 anos, teria ainda quebrado o nariz da mãe da criança, com a qual possui um relacionamento, e também a ferido com a arma branca.

Em depoimento à polícia, ele teria dito que estava tentando se defender da mãe da criança, após iniciarem uma discussão.

O delegado José Antônio, responsável pela investigação, afirmou ao G1 que Wesley e a companheira estavam embriagados durante a confusão, e ao tentar esfaqueá-la, o jovem errou o golpe e acertou a filha.

Após a agressão, a bebê ficou gravemente ferida, ao ponto de ficar com as vísceras expostas. Ela precisou ser encaminhada com urgência pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital de Base em Brasília (DF) e está em estado gravíssimo.

No momento da chegada da polícia ao local do crime, o jovem já havia fugido. No entanto, ele foi localizado e detido nesta segunda-feira (11), dia seguinte ao ocorrido, se encontrando à disposição do Poder Judiciário.