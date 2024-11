Passageiras de Goiânia denunciam motorista de app que se masturbou durante a corrida

Ambas as vítimas se encontravam no carro, sendo que uma delas estava grávida e a outra carregava um bebê de colo

Thiago Alonso - 12 de novembro de 2024

Vítimas registraram o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC). (Foto: Captura/Google Street View)

Duas passageiras denunciaram ter sido vítima de importunação sexual, após flagrarem um motorista de aplicativo se masturbando, em Goiânia.

O Portal 6 apurou que elas procuraram uma delegacia na tarde desta terça-feira (12), onde relataram a ação do condutor.

Na ocasião, as jovens, uma de 20 anos, grávida e a de 21, com um bebê de colo, teriam solicitado uma corrida saindo do Jardim Dom Fernando I, com destino para o Setor Pedro Ludovico.

No entanto, durante o trajeto, elas teriam reparado que o motorista apresentava um comportamento estranho, enquanto falava bem baixo. O homem então teria retirado o cinto de segurança e começando a se masturbar na frente das passageiras.

Assutadas, as vítimas pediram para que ele encostasse o carro imediatamente, momento em que ambas saíram correndo do automóvel, sem nem mesmo pagar a corrida.

Com a denúncia registrada na Polícia Civil (PC), as autoridades agora devem dar continuidade às investigações.