Presa dupla por tentativa de homicídio contra criança de 7 anos em Aparecida de Goiânia

Disputa era com integrantes da torcida chamada "Força Jovem", posicionados na porta de uma distribuidora de bebidas

Samuel Leão - 12 de novembro de 2024

Jovens foram presos durante a operação policial. (Foto: Divulgação/PC)

Dois mandados de prisão foram cumpridos, em Caldas Novas e Aparecida de Goiânia, contra os coautores de uma tentativa de homicídio, com um tiro no rosto, contra uma criança de apenas 7 anos. O caso aconteceu no dia 27 de setembro, em Aparecida de Goiânia.

A ação fez parte de uma investigação criminal detalhada, deflagrada na segunda-feira (11), pelo Grupo Especial de Proteção ao Torcedor, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GEPROT/DEIC). Ambos os envolvidos seriam integrantes de torcidas organizadas.

Na época, um dos investigados, identificado como João Pedro dos Anjos Soares, pilotava uma motocicleta no setor Independência Mansões, com Genilson Rosa Rodrigues na garupa, realizando disparos com uma pistola semiautomática.

A disputa era com integrantes da torcida chamada “Força Jovem”, posicionados na porta de uma distribuidora de bebidas – mas um dos tiros acertou o rosto da criança.

Os dois suspeitos, além de serem simpatizantes da Torcida Organizada Esquadrão Vilanovense, também possuem vínculos com uma organização criminosa de atuação nacional. Ambos foram presos e a motocicleta utilizada foi apreendida.

A ação ainda contou com o apoio do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol, do Ministério Público do Estado de Goiás. As imagens que identificam os presos foram divulgadas segundo a Lei nº 13.869/2019, com a Portaria nº 547/2021 da Polícia Civil, com o intuito de possibilitar a identificação de outras vítimas.