Confira como fica a previsão do tempo ao longo de todo o feriado em Anápolis

Meteorologia aponta um dia de altos e baixos, com oscilações em alguns pontos da cidade

Thiago Alonso - 14 de novembro de 2024

Visão aérea de Anápolis. (Foto: Aglys Nadielle).

A data comemorativa do feriado nacional da Proclamação da República é celebrada nesta sexta-feira, 15 de novembro. Sendo assim, muitos anapolinos devem aproveitar a folga extra, especialmente com atividades de lazer.

Para isso, é importante estar atento à previsão do tempo para Anápolis, que deve passar por um dia de altos e baixos, conforme apontou o site Climatempo.

Segundo a meteorologia, a sexta-feira (15) no município deve oscilar com temperaturas entre 21 °C e 24 °C na maior parte do tempo, com uma pequena quantidade de chuvas isoladas.

A manhã deve começar com termômetros marcando 19 °C entre as 05h da madrugada e 07h da manhã, podendo evoluir durante toda a tarde, com picos por volta das 14h e 15h, chegando a 24 °C.

Apesar disso, neste mesmo horário, chuvas devem atingir a cidade, com até 2,4 mm em algumas regiões, em meio a ventos que não ultrapassam os 10 km/h.

Também por conta das quedas d’água, o céu deve permanecer nublado durante todo o dia, com o Sol dando as caras somente pela manhã.

A situação deve amenizar já por volta das 20h, prosseguindo da mesma forma durante toda a noite: sem qualquer indício de chuva e com temperaturas marcando 21 °C.