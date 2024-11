6 alimentos chiques que também são caros e só os milionários comem com frequência

Separamos um casting luxuoso de tudo o que há de mais consumido por aí entre endinheirados que apreciam alta gastronomia

Magno Oliver - 15 de novembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Chefsteps)

Quando você for uma pessoa milionária, o que vai comer na sua rotina? Alguns alimentos sofisticados e caros sempre foram associados ao luxo e à exclusividade de endinheirados.

Assim, esses itens se tornaram especiais não só pelo seu sabor, mas também na maneira como são produzidos, de onde vieram e a raridade com que são encontrados.

6 alimentos chiques que também são caros e só os milionários comem com frequência

1. Caviar de esturjão branco

Comida exótica e de gosto peculiar, ele consiste em mingau feito de ovas de peixe. O alto valor do prato se dá por conta da raridade e delicado processo para extrair os ovos para consumo. Esse tipo de caviar é um dos mais caros do mundo pois tem sua extração direto de um peixe albino, completamente branco. Uma raridade gastronômica. Chega a custar mais de € 150651000 euros

2. Azeite de oliva lambda

O azeite hoje em dia já não está tão barato para levar para casa e este, então, nem se fala. Só gente rica. É o azeite de lambda, com extração na Grécia das oliveiras mais antigas do mundo. Ele tem um sabor inigualável e custa mais de R$ 22 mil reais o litro.

3. Kobe Beef de boi

A carne de boi Kobe é outro corte que só pessoas endinheiradas conseguem ter acesso para consumir. Assim, ela é originária do Japão e famosa por sua maciez e sabor incomparáveis a qualquer carne. Supera até mesmo a picanha. O motivo? Os bois recebem extrema atenção na alimentação e no tratamento, principalmente à musculatura do animal. Isso faz com que eleve seu custo no mercado.

4. Trufa branca

No mundo das grandes riquezas, elas são conhecidas por sua aparência semelhante ao caviar. A trufa branca pode variar de super cara a extremamente cara, no mercado. A safra dela é muito instável, pois em um ano você pode ter muita e já no outro nada é garantido que tenha algo. 1kg de trufas brancas pode custar, hoje em dia, de 9 mil a 15 mil reais.

5. Cogumelo matsutake

O cogumelo matsutake, originário do Japão, é um item bastante raro e muito procurado para consumo. Assim, isso se dá especialmente devido ao seu sabor único e à dificuldade em cultivá-lo. Esses 2 fatores tornam o preço dele altíssimo. O preço desse cogumelo depende da safra e pode custar até JP¥ 20.000,00 (cerca de 400 reais) a JP¥ 100.000,00 (cerca de 2 mil reais).

6. Foie Gras

Por fim, o foie gras tem sua produção a partir do fígado de ganso ou pato. É uma espécie de patê de fígado de pato servido com pães e torradas muito requisitado na culinária francesa tradicional. Seu sabor único e sua produção controversa justificam seu alto valor de mercado. Assim, no Brasil, ele é vendido por cerca de R$ 5.499 o quilo. Na Europa, uma lata de foie gras de pato do Sudoeste com 100 gramas custa 15 euros, cerca de R$ 87. Já o bloco inteiro do fígado do pato com 150 gramas sai por 25 euros (R$ 145).

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!