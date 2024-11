6 carnes baratas para fazer churrasco de espetinho no final de semana

Separamos algumas variedades que combinam sabor, maciez e precinho camarada para você curtir o feriadão

Magno Oliver - 15 de novembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Youtube/Canal Sabor e Festas)

Muita gente pensa que churrasco é sinônimo de carnes caras para ele ter qualidade e sabor. No entanto, com um pouco de criatividade dá para montar espetinhos deliciosos, macios e econômicos com carnes baratas.

Assim, os espetinhos são opções de carnes mais baratas para aproveitar cortes de carnes mais simples e obter um sabor inigualável no seu churrasco. Sem contar que dá para diversificar no sabor e opção de corte para seus convidados. Confira a lista que preparamos para você mandar bem no seu churrasco.

6 carnes baratas para fazer churrasco de espetinho no final de semana

1. Coração de frango

Essa é uma opção leve, econômica e muito saborosa para fazer na churrasqueira. O coração de frango é uma excelente escolha. Com sabor único e textura macia, é uma alternativa que não pode faltar. Assim, complete com molhinho verde, vinagrete, arroz fresquinho e aproveite. Não se esqueça da bebidinha gelada!

2. Linguiça toscana (suína / bovina / frango)

Não importa a origem do animal, a linguiça é um corte obrigatório em qualquer churrasco. Além das carnes tradicionais, a linguiça toscana é uma opção econômica, saborosa e com variedades que agradam todos os gostos. Tem de frango, porco e boi. A escolha é sua! Não se esqueça dos acompanhamentos.

3. Meio da asa de frango

O meio da asa é um corte barato e rende bastante para o tradicional espetinho. Assim, essa opção é saborosa, macia e dá para rechear e assar, turbinando ainda mais o sabor da carne. Pode ser uma alternativa diferente para variar o churrasco.

4. Medalhão de frango com bacon

Nada melhor do que unir o sabor do frango com o irresistível bacon. Assim, o frango com bacon é uma montagem de baixo custo, sabor inigualável e que rende bastante no espeto. É um sucesso garantido em qualquer churrasco.

5. Contra filé

Outro corte acessível e muito popular, o contra filé fica próximo ao filé mignon, na parte traseira do boi. Assim, ela é uma carne suculenta, macia e saborosa, que não pode faltar em um bom churrasco.

6. Cupim

Por fim, o cupim, localizado nas costas do boi, é um dos cortes mais queridinhos do churrasco. Bem temperado e preparado corretamente, o cupim se torna macio e suculento, proporcionando uma experiência gastronômica deliciosa.

