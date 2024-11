Cidades em Goiás devem ter tempestades e ventos de até 60km/h no fim de semana; veja quais

Metereologia emitiu alerta para potenciais riscos de áreas de instabilidade e descargas elétricas em algumas regiões

Thiago Alonso - 15 de novembro de 2024

Imagem ilustrativa de chuva em Goiânia. (Foto: Portal 6)

O fim de semana em Goiás promete ser intenso, com chuvas acompanhadas de tempestades de vento atingindo boa parte do estado, conforme apontou o relatório do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, a região Sudoeste deve ser a mais afetada pelos temporais, com precipitações de até 40 mm. Enquanto localidades ao Centro, Leste e Sul goiano devem registrar 35 mm.

As rajadas de vento devem atingir até 60 km/h em diversos pontos do estado, com potenciais riscos de áreas de instabilidade e descargas elétricas — como apontou um alerta emitido pela meteorologia.

No sábado (16), Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, deve ser a cidade mais afetada pelas chuvas, com registros de até 20 mm, enquanto Davinópolis, na região Norte, deve ficar em segundo lugar, com 18 mm.

Já no domingo (17), Jataí deve ultrapassar as medições, com tempestades de até 25 mm, seguida por Santa Helena, Cocalzinho, e, novamente, Davinópolis e Rio Verde, todas com 20 mm.

Apesar das quedas d’água, boa parte do estado deve seguir com o calor, com máximas variando de 29 °C a 31 °C em alguns municípios.

Em Goiânia, por exemplo, os termômetros devem marcar máximas de 29°C durante todo o fim de semana. Situação parecida em Anápolis, onde as temperaturas não devem passar de 27°C. Em ambas as localidades a chuva deve ser amena, com registros entre 12 mm e 15 mm, respectivamente.