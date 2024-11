Vídeo mostra possível bomba e mobilização das autoridades no Aeroporto de Goiânia

Equipe do Portal 6 está no local e registrou imagens da atual situação do aeroporto, que teve as atividades paralisadas

Paulo Roberto Belém - 15 de novembro de 2024

Forças de segurança estão atuando no local. (Foto: Reprodução)

Um objeto suspeito deixado em um dos banheiros do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, causou a paralisação das atividades do local no feriado desta sexta-feira (15).

A Equipe do Portal 6 está no local e registrou imagens que mostram a movimentação atípica após a suspeita de uma possível bomba.

De acordo com a assessoria de imprensa do local, “os protocolos de segurança e as operações no local foram imediatamente direcionadas às autoridades competentes”, incluindo a Polícia Federal (PF) e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

As corporações foram acionadas e estão trabalhando no local desde o final da manhã.

Passageiros que estão chegando às dependências do terminal de passageiros estão impossibilitadas de acessar o local.

Ainda não há a informação de quantos voos foram prejudicados com a interrupção do funcionamento.

Mais informações a qualquer momento.