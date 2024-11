Homem tem carro furtado por colega após “noitada” com garotas de programa, em Anápolis

Suspeito aproveitou momento que vítima estaria passando mal para fugir com veículo

Davi Galvão - 16 de novembro de 2024

Garotas de programa ainda estavam no carro no momento da abordagem. (Foto: Reprodução)

O momento de curtição terminou em prejuízo para um homem, que acabou tendo o carro furtado no bairro Vila Formosa, em Anápolis, enquanto aproveitava a noite de sexta-feira (15) na companhia de duas garotas de programa e do suspeito, 38. O suposto autor foi preso na manhã deste sábado (16).

Em relato, a vítima, de 44 anos, afirmou ter saído por volta das 23h, para comprar um refrigerante em um bar, onde conheceu o homem. Inicialmente, os dois beberam juntos e então foram até uma casa de entretenimento adulto, no bairro Calixtolândia, região Sul da cidade.

Após algum tempo no local, eles foram embora, acompanhados de duas garotas de programa, seguindo rumo à cidade de Joanápolis, a bordo do carro da vítima.

Porém, ao chegar no município, a vítima alega que teve de sair do veículo para vomitar. Foi então que o suspeito teria se aproveitado e, enquanto o homem passava mal, fugiu do local, com o automóvel.

Percebendo o que havia ocorrido, a vítima acionou as autoridades, mas, por estar embriagado, não conseguiu informar a placa do carro.

Os documentos também apontavam que o automóvel, ainda em fase de inventário, constava no nome de outro proprietário.

Após diligências, a Polícia Militar (PM) conseguiu encontrar o número da placa e localizar o carro na altura da Vila Formosa.

O suspeito tentou empreender fuga, mas foi alcançado e abordado pelas autoridades. Além dele, também estavam as duas garotas de programa. A suspeita dos militares era que o veículo também continha armas e drogas.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes, onde o caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil (PC).