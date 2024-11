Preso suspeito de abusar sexualmente da própria prima de 11 anos, em Senador Canedo

Menor contou tudo para a mãe, que logo foi à delegacia denunciar o crime

Paulo Roberto Belém - 16 de novembro de 2024

Guardas Civis de Senador Canedo Prenderam o suspeito (Foto: Divulgação)

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira (15), suspeito de ter praticado abuso sexual contra uma prima – uma criança de 11 anos, em Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia.

O Portal 6 apurou que o suposto abuso teria acontecido a partir do momento em que, durante uma confraternização, a bebida teria acabado, sendo que algumas pessoas embarcaram em um veículo em direção a uma distribuidora de bebidas da região.

Foi no interior do veículo que toda a situação teria, supostamente, acontecido. O suspeito estaria sentado no banco de trás do carro quando supostamente começou a passar as mãos no corpo da criança, inclusive tentando beijá-la e tocando em partes íntimas.

Retornando ao local da confraternização, a criança teria contado tudo para a mãe chorando, aos prantos, o que motivou a genitora da menor procurar a delegacia para denunciar o abuso sofrido pela filha.

Na unidade policial, a mãe da criança ainda contou que pessoas que estavam na confraternização, ao saber da possibilidade da denúncia, tentaram evitar que ela fizesse aquilo.

Logo após o registro da ocorrência, o homem foi localizado e preso por agentes da Guarda Civil de Senador Canedo, que encaminhou o suspeito para as autoridades. Ele segue preso e está à espera da audiência de custódia.