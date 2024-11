Funcionária de supermercado é encontrada morta por familiares dentro da própria casa

Suspeita é que crime tenha sido realizado pelo ex-marido dela

Samuel Leão - 17 de novembro de 2024

Crime teria ocorrido na residência do idoso. (Foto: Reprodução)

Uma funcionária de supermercado, identificada como Alessandra Rufino de Oliveira, de 47 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa em Caldas Novas. O crime aconteceu no último sábado (16) e a suspeita é que a ação tenha sido realizada pelo ex-marido dela, um idoso de 62 anos.

Segundo os relatos de testemunhas, o casal estava separado desde o final de 2023 mas, devido a um quadro de depressão do homem, a vítima tinha como costume levar comida para ele todos os dias.

Na data do ocorrido, no bairro Jardim Paraíso, por volta das 13h, a mãe da vítima teria escutado uma discussão entre ela e o idoso. Ao perceber o final da conversa, ela foi chamar a filha, mas foi surpreendida pelo ex-marido dela, dizendo que a mesma estava se arrumando para sair.

Logo na sequência, uma vizinha teria visto o suspeito saindo da casa de moto. Apenas duas horas depois, o filho da vítima chegou, adentrou a residência e encontrou a porta do quarto da mãe trancada. Ao chamá-la, mas não ter obtido resposta, ele então a arrombou e entrou no cômodo.

Nesse momento, acompanhado da avó, eles encontraram Alessandra desacordada, sobre a cama. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, compareceu no local e atestou o óbito.

De acordo com a Polícia Civil (PC), apesar do laudo cadavérico ainda não ter sido finalizado, as autoridades suspeitam que a mulher tenha sido morta asfixiada.

O caso foi registrado como feminicídio e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC). O suspeito, até o momento da publicação desta reportagem, não teria sido localizado.