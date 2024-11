Ministério da Saúde anuncia novo concurso público com salário inicial de R$ 7 mil; veja detalhes

Certame terá vagas para diversas áreas de atuação e edital deve ser lançado em breve

Samuel Leão - 17 de novembro de 2024

Fachada do Ministério da Saúde na Esplanada dos Ministérios (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde prepara-se para lançar um novo concurso público, autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Na publicação divulgada no Diário Oficial da União (DOU), realizada na última quinta-feira (14), consta que o certame contará com 319 vagas destinadas a cargos de níveis médio, técnico e superior.

A previsão é de que o edital seja divulgado no prazo máximo de seis meses a partir da data da autorização, ou seja, até maio de 2025.

As oportunidades serão distribuídas entre cinco unidades ligadas ao Ministério da Saúde: o Centro Nacional de Primatas (28 vagas), o Instituto Evandro Chagas (38 vagas), o Instituto Nacional de Cardiologia (75 vagas), o Instituto Nacional de Câncer (84 vagas) e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (94 vagas).

O salário inicial para os cargos de nível superior é de R$ 7.787,90, enquanto os valores para os cargos de nível médio ainda não foram especificados.

Além disso, o edital deverá respeitar a antecedência mínima de dois meses entre a publicação e a realização da primeira prova.

Ao contrário do anterior, o novo processo seletivo terá abrangência maior, contemplando um número expressivo de unidades e cargos.

Essa ampliação visa fortalecer as equipes técnicas e operacionais de instituições essenciais para a saúde pública brasileira, como o Instituto Nacional de Câncer e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, responsáveis por tratamentos especializados e de alta complexidade.

Embora o edital ainda não tenha sido divulgado, o histórico do último certame e as informações preliminares permitem que candidatos comecem a organizar os estudos com base em conteúdos técnicos e específicos das áreas de atuação.