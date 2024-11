Motociclista morre no dia do próprio aniversário após grave acidente em Goiânia

Justamente no dia em que completou 31 anos, neste domingo (17), um motociclista faleceu durante um grave acidente de trânsito no cruzamento entre as ruas 16 de Maio e 09 de Julho, em Goiânia.

A situação ocorreu no setor Estrela Dalva, em um local sinalizado com “PARE” , quando um carro adentrou as duas pistas no exato momento em que a moto vinha pela via e freou no meio do cruzamento. A vítima tentou impedir a colisão, mas não conseguiu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada e esteve no local, constatando o óbito do motociclista. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no endereço.

Agentes da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), além da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML), estiveram no local para realização de perícia e recolhimento do corpo.

A área foi isolada para cobrir o corpo da vítima e aplicação de serragem na pista devido ao derramamento de óleo, que apresentava riscos de acidentes.

A condutora do automóvel realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. O veículo dela sofreu danos leves e foi liberado no local. Já a motocicleta teve danos de média monta e foi recolhida ao pátio do Detran.

O trânsito foi parcialmente interditado na região, gerando transtornos até a conclusão da perícia e a remoção dos veículos. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).