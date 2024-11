Após se apaixonarem em abrigo de idosos, casal marca casamento em Aparecida de Goiânia

Seu Antônio e Dona Geralda se conheceram no lar de idosos e logo engataram um romance inabalável

Thiago Alonso - 18 de novembro de 2024

Dona Geralda e Seu Antônio se conheceram no abrigo. (Foto: Divulgação)

Um amor que ultrapassa as barreiras da idade: assim, Seu Antônio Abadia Mendonça, de 81 anos, se apaixonou por Geralda Rosa, de 87 anos, e já marcaram o casamento, com data para a próxima sexta-feira (22).

Os idosos, residentes do Abrigo Comendador Walmor (@comendadorwalmoroficial), localizado no Jardim Riviera, em Aparecida de Goiânia, decidiram planejar o casório pouco tempo após se conhecerem e se envolverem em uma paixão avassaladora, como explicou Gleiciane Silva, gestora da instituição.

“Seu Antônio já está na instituição há mais de 10 anos. Na época, veio com a esposa, e ela faleceu, mas, desde então, ele nunca havia expressado sentimento de querer ter relacionamento com outra pessoa”, detalhou a profissional, em entrevista ao Portal 6.

No entanto, a história mudou quando, no mês de agosto, Dona Geralda — que já havia passado um tempo na unidade — retornou e decidiu se mudar de vez para o local e para o coração do novo amado.

Um amor nascendo

Segundo Gleiciane, a idosa sempre demonstrou apreço por Seu Antônio, que, com todo cavalheirismo, não deixou a dama escapar, conquistando-a igualmente.

“Aqui no abrigo, os homens sentam de um lado e as mulheres do outro, mas a Dona Geralda sempre se sentava do lado dele, sempre quis ficar por perto”, contou a gestora.

“Ele também foi conquistando ela, sempre se levanta, vai pegar água para ela, enche a garrafinha dela, sempre fica por perto”, completou.

O namoro, conforme contou Gleiciane, fez muito bem para os pombinhos, em especial para Dona Geralda, que sempre foi uma pessoa agitada e “muito difícil”, situação que mudou ao conhecer o amado.

“Depois que arrumou esse namorado, ela ficou bem calma, mudou da água para o vinho, ficou bem menos agitada”, pontuou.

Surpresa romântica

O namoro entre os idosos ia bem, até que a gestora da instituição foi surpreendida com um pedido conjunto, há cerca de três semanas.

“Eles chegaram e me convidaram para ser madrinha, falando que queriam se casar. O Seu Antônio até me pediu para comprar uma aliança ‘nem que seja no camelódromo’”, contou, aos risos.

Assim, Gleiciane ligou para os responsáveis pelo casal, que deram as bênçãos e liberaram o casamento. Pronto: agora tudo estava confirmado, só bastava planejar a cerimônia.

Com recursos próprios, a gestora conseguiu angariar doações de docinhos junto aos estagiários que atuam na instituição, além de um bolo de casamento, salgadinhos e até um vestido especial para a noiva.

Apesar de pomposo, o casório será apenas simbólico, selando o matrimônio dos idosos, com direito a um pastor para dar a bênção ao casal.

Saiba como contribuir

Com data marcada já para a próxima sexta-feira (22), a correria para os preparativos não para, enquanto Gleiciane aguarda por mais doações.

“Nossa instituição é filantrópica, e nossas doações caíram muito desde o início da pandemia, então estamos pedindo ajuda para as pessoas”, explicou.

Além do casamento de Dona Geralda e Seu Antônio, o Abrigo Comendador Walmor conta com 72 residentes, em um serviço sem fins lucrativos.

As doações, sejam de quantias para ajudar a instituição ou até complementar o casamento da terceira idade, podem ser direcionadas diretamente no local, com dúvidas sendo tiradas pelo telefone (62) 9 934-6529.

“Para manter o serviço de acolhimentos, precisamos dessas doações, porque sozinhos não conseguimos”, concluiu.