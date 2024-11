Deixe o box do banheiro da sua casa impecável com este segredo de doméstica

Graças a uma mistura simples, é possível deixar a superfície completamente limpa e livre de manchas

Ruan Monyel - 18 de novembro de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@jamaikaqueiroz)

Manter o box do banheiro limpo e brilhante é uma tarefa desafiadora. O uso diário do chuveiro acaba deixando resíduos acumulados na superfície.

O acúmulo de sujeira, manchas de sabão e água fica encrustado no box, tornando quase impossível deixá-lo transparente novamente.

Mas, graças a uma mistura simples, é possível deixar a superfície completamente limpa e livre de manchas de forma rápida e prática.

Quem cuida da casa sabe como as atividades domésticas podem ser desgastantes, e uma das mais complicadas é a limpeza do banheiro.

Mesmo com uma limpeza regular, o uso constante faz com que o cômodo fique sujo rapidamente, incluindo o box do banheiro.

Para limpar essa superfície, existe um truque simples que vai facilitar a vida da dona de casa e eliminar completamente a sujeira do box.

A receita, compartilhada por um perfil no Instagram (@jamaikaqueiroz), utiliza apenas quatro ingredientes, e o resultado é instantâneo.

Em um recipiente, adicione 1 xícara de água e 1 xícara de vinagre, após, acrescente 2 colheres de detergente, 2 colheres de bicarbonato de sódio e 1 colher de álcool.

Misture bem todos os ingredientes, e então, com uma bucha, aplique a mistura em todo o box do banheiro, esfregando para remover as manchas.

Por fim, enxágue normalmente e, caso necessário, repita o processo. O resultado será um vidro limpo, brilhante e completamente transparente.

Na próxima faxina, vale a pena testar esse truque! Assista ao vídeo e veja como é fácil:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jamaika Queiroz (@jamaikaqueiroz)

Dica boa, né?

