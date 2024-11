6 ideias do que fazer no feriado sem gastar muito, mas aproveitando bastante

Muitas vezes, o que realmente importa é aproveitar o tempo livre para relaxar, se divertir e criar boas memórias

Pedro Ribeiro - 19 de novembro de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Ron Lach)

O feriado está chegando e você está querendo aproveitar ao máximo, mas sem sair do orçamento?

Não se preocupe, é possível se divertir muito gastando bem pouco!

Preparamos boas dicas para você pode curtir, vamos te dar 6 ideias simples, porém super divertidas, para curtir o feriado com economia, mas sem perder o prazer da diversão.

1. Passeio ao ar livre

Para começar, uma das maneiras mais simples de aproveitar o feriado sem gastar nada é dar um passeio ao ar livre.

Seja em um parque, uma trilha ou na praia – se o clima permitir, estar em contato com a natureza pode ser muito revigorante.

Aproveite para fazer um piquenique, chamar os amigos e a família para curtir o dia sem pressa.

Se você não tem um parque por perto, que tal explorar aquele cantinho da cidade que você nunca visitou antes?

2. Cinema em casa

Quem não ama uma boa maratona de filmes ou séries?

No feriado, crie um ambiente aconchegante na sua casa, prepare pipoca e relaxe com uma sessão de cinema sem sair do sofá.

O melhor de tudo é que você pode escolher o que assistir, sem pagar ingresso!

Se você não tem uma plataforma de streaming, você pode pedir dicas para os seus amigos e trocar algumas ideias sobre os filmes e séries que estão em alta.

3. Aprenda algo novo

O feriado é um bom momento para expandir seus horizontes.

Afinal, existem várias plataformas online gratuitas onde você pode aprender algo novo, seja uma receita diferente, uma habilidade artística ou até mesmo um novo idioma.

Além disso, essa é uma forma divertida de investir no seu conhecimento sem gastar nada.

4. Visite museus

Muitas cidades oferecem entrada gratuita para museus e exposições em feriados ou em dias específicos da semana.

Não custa nada dar uma pesquisa no que está acontecendo na sua cidade e aproveitar cultura local.

Sempre é legal conhecer mais sobre a história ou arte da sua região é uma forma interessante de aproveitar o tempo livre.

5. Experimente receitas novas

Uma ideia muito legal é separa o dia para colocar em prática aquela receita que você quer fazer há um tempo.

Você pode experimentar receitas simples, usando ingredientes que você já tem em casa.

O feriado pode ser uma excelente oportunidade para testar algo novo, como preparar um prato típico de outro país ou fazer aquela sobremesa que você sempre quis aprender.

6. Jogos em casa

Por fim, que tal reunir a galera para um dia de diversão com jogos?

Se você tem jogos de tabuleiro, cartas ou até videogame, esse é o momento perfeito para isso.

Organizar um encontro em casa com os amigos ou a família pode ser uma maneira super descontraída e econômica de aproveitar o feriado.

Além disso, você pode criar lanches simples e tornar o dia ainda mais divertido!

