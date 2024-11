Duas pessoas em Goiás são investigadas por plano de matar Lula, Alckmin e Moraes; saiba quem são

Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Goiânia

Paulo Roberto Belém - 19 de novembro de 2024

Alvos da operação Contragolpe em Goiàs (Foto: Divulgação)

A operação da Polícia Federal (PF) que investiga uma organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado e os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSDB) e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve dois alvos em Goiás.

Batizada de “Contragolpe”, a polícia prendeu um militar do Exército Brasileiro e cumpriu um mandado de busca e apreensão contra outro, em Goiânia. A prisão foi de Rodrigo Bezerra de Azevedo e os mandatos foram contra Lucas Guerellus. O G1 divulgou informações de ambos.

Rodrigo Bezerra de Azevedo foi preso, conforme informações divulgadas pelo blog da jornalista Camila Bomfim, do g1 Política. Em seu currículo Lattes, atualizado no dia 4 deste mês, o militar destaca experiência e interesse acadêmico em áreas como defesa, operações especiais, relações internacionais, organizações internacionais e terrorismo internacional.

Lucas Guerellus, alvo de busca e apreensão, ingressou no serviço público em 10 de fevereiro de 2007, de acordo com o Portal da Transparência. Ele é lotado em Goiás, com histórico de cargos como primeiro-tenente, capitão e segundo-tenente.

De acordo com a PF, as investigações apontam que a organização criminosa usou de elevado conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas entre novembro e dezembro de 2022.

O objetivo seria impedir a posse do governo eleito democraticamente nas Eleições de 2022 e restringir o exercício do Poder Judiciário, conforme mostrou a apuração.