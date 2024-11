Veja o que abre e fecha no feriado do Dia da Consciência Negra em Goiânia, nesta quarta-feira (20)

Enquanto alguns serviços manterão atuação normal, órgãos públicos e estabelecimentos funcionarão em horários especiais

Augusto Araújo - 19 de novembro de 2024

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

Em decorrência do feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20), diversos órgãos públicos e estabelecimentos comerciais terão funcionamento especial em Goiânia.

No âmbito das pastas vinculadas à Prefeitura Municipal, haverá a manutenção de todos os serviços da Saúde. Todos os casos de urgência e emergência serão atendidos nas 15 unidades hospitalares que funcionam 24h, conforme a classificação de risco.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funcionará normalmente para emergências em residências, locais de trabalho e vias públicas, pelo número 192.

Da mesma forma, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) estará atuando em caso de queda de árvores e recolhimento de animais mortos. Ela pode ser acionada pela Central de Atendimento (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas ou pelo WhatsApp (62) 98555-8555.

Outra pasta que também estará de plantão é o Centro de Zoonoses, que poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou 3524-3130, caso sejam avistados animais agressivos. Em caso de mordida, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima.

Além dela, o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) irá atuar ao longo de todo o dia, assim como a Central de Óbitos de Goiânia e as coletas realizadas pelo Consórcio Limpa Gyn.

Para aqueles que quiserem ir ao Ceasa, o mercado funcionará normalmente, das 03h às 14h. Contudo, o setor administrativo retornará só na quinta-feira (21).

Por fim, ao se tratar das opções de lazer, o Mutirama ficará aberto normalmente, das 10h às 17h, da mesma forma que o Parque Zoológico, entre 8h30 às 17h. A compra de ingressos na bilheteria vai até 16h.

Segurança

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) funcionará normalmente, assim como a Casa Abrigo Sempre Viva, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

A unidade opera 24h, com encaminhamento realizado pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam).

Água e Energia

Durante o feriado, a Saneago vai manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto.

O suporte 24h para atendimento à população em casos de vazamentos, consulta de faturas, entre outros serviços, também será mantido. Para isso, ficarão disponíveis os canais: 0800 645 0115 (Central Saneago); o WhatsApp (62) 3269-9115 e o chat on-line no site oficial da empresa pública.

Já os clientes que precisarem de atendimento da Equatorial Goiás, as agências e postos presenciais estarão fechados durante o feriado.

No entanto, ficarão disponíveis a assistente virtual Clara, pelo número (62) 3243-2020; a Agência Virtual no site da empresa e o aplicativo oficial, disponível tanto para sistemas Android ou iOS.

Comércio

A Região da 44, importante polo de vestuário em Goiânia, permanecerá aberta normalmente, sendo que os shoppings e galerias funcionarão das 08h às 18h.

Em relação a outros shoppings da capital, os horários serão os seguintes:

Araguaia Shopping

Lojas e quiosques: das 09h às 15h

Praça de alimentação: das 10h às 22h Estação Goiânia Lojas e quiosques: das 09h às 17h

Praça de alimentação: das 10h às 22h Flamboyant Shopping Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 12h às 22h

Goiânia Shopping

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 10h às 22h Passeio das Águas Shopping Lojas e quiosques: das 14h às 20h30

Praça de alimentação: das 12h às 21h Plaza D’Oro Shopping Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 20h

Shopping Bougainville

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 12h às 22h

Shopping Cerrado

Lojas e quiosques: das 14h às 20h

Praça de alimentação: das 11h às 22h

O que fecha

As unidades do Atende Fácil estarão fechadas durante o feriado de 20 de novembro, retomando o atendimento normal no dia seguinte.

Também não haverá atendimento presencial nas agências dos Correios, sendo disponibilizadas para a população a Central de Atendimento dos Correios (CAC) pela página Fale Conosco no site oficial, ou nos telefones: 0800 725 7282; 0800 725 0100; e 3003 0100.

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) não funcionará durante o feriado. Mas as provas agendadas para o feriado serão mantidas normalmente.

Da mesma forma, o Procon não funcionará durante este feriado, deixando disponíveis apenas os canais de atendimento para envio de denúncias. São eles: o número de WhatsApp (62) 9302-2032 e o site oficial do órgão.

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), por sua vez, irá fazer atendimentos apenas em regime de plantão, sem expediente regular nesta quarta-feira (20).