Homem é preso após incendiar viatura da PM em Goiânia

Câmeras flagraram quando o suspeito utilizou gasolina para atear fogo no veículo

Thiago Alonso - 21 de novembro de 2024

Suspeito colocou fogo na viatura. (Foto: Reprodução)

Uma viatura ficou destruída após ser incendiada nas proximidades do 13º Batalhão da Polícia Militar (PM), na noite desta quarta-feira (21), no Setor Vila Mutirão, em Goiânia.

Câmeras de segurança registraram quando um homem foge do local do crime, deixando para trás um galão onde supostamente estaria o combustível utilizado para provocar as chamas.

Testemunhas relataram que o suposto criminoso teria comprado a gasolina em uma distribuidora de bebidas da região e, posteriormente, se dirigido até o veículo.

Diante da situação, equipes conjuntas da Polícia Científica, Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) e do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) se encaminharam ao endereço a fim de localizar o suspeito.

Contudo, o suspeito foi encontrado somente no dia seguinte, por volta das 11h de quinta-feira (21), em uma oficina mecânica no Jardim Colorado, a cerca de 7 km do local do crime.

Logo, foi dada a voz de prisão em flagrante por dano qualificado. Ao ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), o delegado Eduardo Soares Carrara, responsável pela operação, também encontrou dois mandados em aberto contra o homem.