6 nomes de mulheres que são cafonas e o significado de cada um deles

Por serem populares em outras épocas passadas, acabam sendo vistos como ultrapassados nos dias de hoje

Pedro Ribeiro - 22 de novembro de 2024

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

Quando pensamos em nomes de mulheres, logo surgem muitas emoções e memórias.

Alguns, parecem atemporais, enquanto outros podem parecer um pouco ultrapassados ou até “cafonas”.

No entanto, é importante lembrar que um nome não define uma pessoa, e o que pode soar diferente para algumas pessoas, pode ser especial para outros.

Pensando nisso, vamos revisitar o passado e descobrir o significado de nomes que, por serem populares em outras épocas passadas, acabam sendo vistos como cafonas por alguns.

Se você carrega com algum deles, ou conhece alguém especial, não leve a mal – este é apenas um olhar descontraído sobre tendências de nomes.

1. Creuza

Vamos começar com um dos nomes de mulheres que, sem dúvida, lembra muito os anos 80 e 90.

“Creuza” é um nome simples, mas com uma sonoridade que pode ser vista como um pouco ultrapassada nos dias de hoje.

Vindo do latim, significa “famosa”, mas seu uso ficou restrito a uma época específica.

2. Adalgisa

Com raízes germânicas, Adalgisa é um dos nomes de mulheres que quase não vemos hoje em dia.

No entanto, carrega o significado de “nobre” ou “de nobre linhagem”.

Embora o significado seja elegante, a sonoridade do nome faz com que ele soe antiquado e um pouco “cafona” para os padrões modernos.

3. Maricléia

Apesar de também não ser um nome muito comum hoje em dia, ele foi bastante popular em algumas décadas passadas.

A mistura de “Maria” com “Cléia” resulta em uma sonoridade que, por vezes, é vista como cafona.

No entanto, se você parar para pensar, há algo de única e autêntica nesse nome, que pode trazer boas lembranças para quem o carrega.

4. Jussara

Esse nome de origem tupi-guarani tem o significado de “flor”, o que é bem bonito.

Porém, a forma como ele soa faz com que muitas pessoas o considerem esse um dos nomes de mulheres ultrapassado.

“Jussara” é um nome que remete a uma época em que ele era mais popular, e agora, pode ser visto como um pouco cafona, especialmente por quem prefere nomes mais curtos e modernos.

5. Grace Kelly

Apesar de “Grace Kelly” não ser originalmente um nome comum no Brasil, ele ganhou popularidade no país nos anos 50, principalmente em referência à atriz americana que se tornou princesa de Mônaco.

Grace Kelly foi um ícone de elegância, beleza e sofisticação, e seu nome passou a ser associado à realeza e ao glamour hollywoodiano.

No entanto, no Brasil, muitos adotaram o nome “Grace” como uma forma de emular esse glamour, e com o tempo, o uso exagerado do nome acabou fazendo com que ele fosse considerado um pouco cafona.

6. Vânia

Afinal, quem nunca ouviu a famosa frase “Vânia, a musa da novela”?

Esse é um dos nomes de mulheres que tem um charme de antigamente e, por conta disso, pode soar cafona para quem é mais jovem.

Derivado do latim, o nome significa “graça”, mas, com o tempo, perdeu um pouco da sua popularidade.

