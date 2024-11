Líder do União Brasil na Câmara dos Deputados joga balde de água fria em Caiado

Elmar Nascimento afirmou que partido deve decidir em breve se lançará ou não candidatura própria à Presidência da República

Pedro Hara - 22 de novembro de 2024

Caiado e Elmar Nascimento. (Foto: Divulgação)

Líder do União Brasil (UB) na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA) defendeu que o partido não tenha candidatura própria à Presidência da República em 2026.

A declaração joga, ao menos momentaneamente, um balde de água fria em Ronaldo Caiado (UB), que planeja disputar o Executivo Federal daqui a dois anos.

Segundo Elmar, o partido deverá decidir até fevereiro de 2025 se terá candidato à Presidência ou não. Caso opte por lançar um representante, a legenda precisará sair do Governo Lula (PT), onde ocupa três ministérios.

Para o deputado, não seria leal permanecer na gestão petista durante todo o mandato e lançar uma candidatura apenas seis meses antes da eleição. Ele afirmou que, caso o partido não rompa com o governo em tempo hábil, apoiará Lula em 2026.

“Se o meu partido não tomar uma posição agora, permitindo que a gente continue no mesmo jogo, votando com o governo, participando do governo, usufruindo dos cargos, eu não vou virar as costas em 2026. Vou apoiar o presidente. A política não perdoa traição”, declarou Elmar.

Ele negou um possível racha com Caiado, pois acredita que pode levar o partido a apoiar o atual presidente em 2026.