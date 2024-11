Briga entre síndica e inquilina por conta de cachorro quase termina em tragédia

Jovem foi ferida gravemente na cabeça e teve de ser encaminhada para o Hugol

Paulo Roberto Belém - 23 de novembro de 2024

Vítima foi encaminhada para o Hugol. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 25 anos, foi gravemente ferida na cabeça após uma confusão na noite desta sexta-feira (22), em um condomínio no Conjunto Vera Cruz II, região Leste de Goiânia.

Ela seria inquilina do residencial e a briga que resultou na agressão teria partido porque a síndica, uma mulher de 35 anos, foi tratar com a vítima sobre o comportamento de um cachorro, que teria feito necessidades na área comum.

Foi a partir daí que os ânimos teriam se exaltado, tendo iniciado a confusão com troca de agressões, inclusive, chamando a atenção do marido da síndica e da prima da inquilina que tentaram interromper a situação.

Nesse momento que a vítima teria sido ferida na cabeça, supostamente por uma faca. Entretanto, a suspeita disse que não portava arma branca e não sabia o que teria provocado o ferimento na jovem.

Quando os policiais chegaram no local, a vítima estava caída no corredor do residencial, com forte sangramento.

Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros que após socorrer a jovem, a encaminhou para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol). O estado de saúde dela não foi divulgado.

Por conta da situação, a síndica foi encaminhada para a Central de Flagrantes da capital, tendo a Polícia Civil a enquadrado por agressão física e lesão corporal dolosa.